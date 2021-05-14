Правительство включило в перечень недружественных стран США и Чехию

Такое решение в кабинете министров приняли на основании указа президента Владимира Путина, который он подписал в конце апреля.

Признание Чехии и США недружественными странами со стороны российских властей в первую очередь влечет за собой ограничения в работе диппредставительств. В частности, Вашингтон не сможет нанять на работу ни одного россиянина. Чехия же сможет нанять только 19 местных жителей. Согласно указу Путина, ранее заключенные договоры на работу в диппредставительствах в России, которые выходят за рамки квот, Прага и Вашингтон должны разорвать. Как отметила представитель МИД Мария Захарова, США должны это сделать до 1 августа. Данный вопрос, по ее словам, «закрыт окончательно и бесповоротно».

На протяжении последних лет между Россией и США обостряется дипломатический конфликт. В последний раз такое обострение произошло в середине апреля. Вашингтон выслал 10 российских дипломатов на фоне введенных против российского госдолга, а также ряда компаний и физических лиц санкций. Дипломатический конфликт с Чехией, в свою очередь, разразился спустя несколько дней. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военном складе во Врбетице и выслала почти 20 дипломатов. Москва ответила аналогичными мерами.

В Чехии уже назвали действия России шагом к дальнейшей эскалации отношений не только с Прагой, но и с Евросоюзом.