Никол Пашинян запросил у Владимира Путина военную помощь

Премьер-министр Армении написал российскому коллеге письмо в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Об этом сам он сказал, выступая в парламенте. Пашинян добавил, что Франция уже выразила готовность оказать военную помощь Армении в рамках мандата ООН.

На днях в Ереване сообщили о попытках азербайджанских военных провести некие работы на одном из приграничных участков. По данным Минобороны, они перешли границу и углубились на территорию Армении на 3,5 километра. Пашинян назвал случившееся покушением на суверенную территорию страны.