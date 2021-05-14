В Минобороны планируют создать центры военно-патриотического воспитания молодежи в полутора сотнях российских городов

Глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что они появятся во всех городах с население больше ста тысяч человек. Инициативу по развитию сети центров «Авангард» поддержал президент. Сегодня власти обсудят организацию ее работы. По словам министра, в ряде регионов подобные центры уже созданы, и они показывают высокие результаты. Там, где их еще нет, по мнению Шойгу, решение вопроса нужно ускорить.
2021-05-14T21:31:55+03:00
2021-05-14T21:31:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2838224-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 14 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…