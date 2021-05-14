В Минобороны планируют создать центры военно-патриотического воспитания молодежи в полутора сотнях российских городов

Глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что они появятся во всех городах с население больше ста тысяч человек. Инициативу по развитию сети центров «Авангард» поддержал президент. Сегодня власти обсудят организацию ее работы. По словам министра, в ряде регионов подобные центры уже созданы, и они показывают высокие результаты. Там, где их еще нет, по мнению Шойгу, решение вопроса нужно ускорить.