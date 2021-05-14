В Петербурге прокуратура потребовала запретить рекламу итальянского дома моды Dolce&Gabbana

Видео, которое вызвало претензии надзорного ведомства, размещено в Инстаграме. На нем запечатлены две целующиеся девушки. Ролик подписан «Любовь есть любовь». Как следует из сообщения пресс-службы петербургских судов, прокурор увидел в публикации информацию, отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Суд принял иск и оставил его без движения до 7 июня.