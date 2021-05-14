Офицера белорусской армии приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене

Как сообщает телеграм-канал «Нехта», поводом стало то, что в середине марта Денис Урад передал изданию копию документа, в котором глава МВД просит у министра обороны предоставить почти четыре тысячи военнослужащих для охраны объектов во время уличных волнений. Уточняется, что приговор Верховного суда обжалованию не подлежит. Ранее президент Александр Лукашенко лишил званий больше 80 силовиков, обвинив их в нагнетании протестных настроений.