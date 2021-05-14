Прокуратура не обнаружила нарушений прав Алексея Навального в исправительной колонии

В региональном надзорном ведомстве агентству ТАСС сказали, что медицинская помощь политику оказывается в соответствии с приказом Минюста. Фактов нарушения права осужденного на восьмичасовой сон не установлено.

Навальный неоднократно жаловался на условия в исправительном учреждении. Он говорил, что из-за постановки его на учет, как склонного к побегу, его каждый час будил сотрудник ФСИН. Также, по словам оппозиционера, ему отказывались выдавать книги, а пресса, которую он получал, подвергалась цензуре.