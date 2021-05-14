Издание VTimes будет маркировать свои материалы в соответствии с законом о СМИ-иноагентах

Оно попало в соответствующий список министерства юстиции сегодня. В сообщении на сайте VTimes говорится, что решение властей застало редакцию врасплох, при этом отмечается, что других перемен в работе, кроме упоминания о статусе иноагента, пока не ожидается.

VTimes – проект бывших журналистов газеты «Ведомости», которые уволились после смены руководства и изменения редакционной политики. В реестр иностранных агентов была внесена компания Stichting 2 Oktober, зарегистрированная в Нидерландах – она администратор доменного имени VTimes.io.