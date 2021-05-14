«Важные истории»: Около ста тысяч российских детей вынуждены добираться до школ пешком за десятки километров

Около ста тысяч российских детей, по подсчетам издания «Важные истории», вынуждены добираться до школ пешком за десятки километров. Журналисты со ссылкой на данные Минпросвещения уточняют, что в стране больше сорока населенных пунктов, где учебное заведение находится дальше, чем в радиусе 50 километров. При этом, многие дети, которым по закону положен школьный автобус, вынуждены добираться самостоятельно. Почти половина из них – ученики младших классов.

