Чехия сочла решение России внести страну в список недружественным дальнейшим шагом к эскалации отношений, причем, по мнению Праги, со всем Евросоюзом. Первый вице-премьер Чехии, которого цитирует агентство РИА Новости, сказал, что шаги Москвы говорят о том, что в деле о взрывах на военном складе Прага действовала правильно.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в инциденте, произошедшем в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты. Сегодня стало известно о включении Чехии наряду с США в список недружественных стран России. Чешское посольство не сможет нанимать на работу больше 19 россиян, американскому диппредставительству запрещено брать на работу россиян вовсе.

