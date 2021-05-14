Группа хакеров DarkSide, взломавшая крупнейший американский трубопровод, прекращает свое существование

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов по компьютерной безопасности пишет, что о закрытии организации уведомила своих сообщников. При этом эксперты отмечают, что после расформирования подобные объединения часто возникают уже под другими названиями. Ранее другая компания в сфере кибербезопасности сообщала о том, что DarkSide потеряла доступ к некоторым серверам и часть денег, которые получила в результате кибератак.

Взлом, совершенный неделю назад, на несколько дней парализовал работу системы трубопровода Colonial Pipeline. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что оператор заплатил хакерам выкуп в размере около 5 миллионов долларов.