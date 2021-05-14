Гоночная серия «Формула 1» отменила гран-при Турции

Он должен был пройти в июне, но теперь не состоится из-за ограничений, введенных в стране в связи с пандемией. Как сообщается на сайте F1, вместо этой гонки был добавлен еще один этап в Австрии. Таким образом, страна, как и в прошлом сезоне, проведет сразу два гран-при. Они пройдут в июне и июле, а гонка во Франции будет перенесена на неделю раньше.

