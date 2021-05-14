В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

По версии следствия, накануне 49-летний мужчина прибыл в рабочий поселок на электричке. Он напал на ребенка в лесополосе, изнасиловал и убил, нанеся ей несколько ударов ножом. По месту жительства подозреваемого проходит обыск. Его самого допрашивают. В СК отмечают, что местный житель ранее был неоднократно судим. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.