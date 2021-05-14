В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

По версии следствия, накануне 49-летний мужчина прибыл в рабочий поселок на электричке. Он напал на ребенка в лесополосе, изнасиловал и убил, нанеся ей несколько ударов ножом. По месту жительства подозреваемого проходит обыск. Его самого допрашивают. В СК отмечают, что местный житель ранее был неоднократно судим. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
2021-05-14T20:02:08+03:00
2021-05-14T20:02:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 14 мая 2021
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