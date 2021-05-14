Американский суд приговорил отставного спецназовца почти к 16 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Служащий специального подразделения сухопутных сил, известного как «Зеленые береты», был арестован прошлым летом по подозрению в сговоре с представителями Москвы с целью передачи им информации, которая касается вопросов национальной обороны. По версии следствия, его завербовали еще в 1996 году, когда он проходил обучение в Челябинске. Сам подсудимый называет себя жертвой российской разведки, а его адвокаты утверждают, что сотрудники спецслужб шантажировали обвиняемого, угрожая предать огласке подробности его личной жизни.

