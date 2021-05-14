Американское посольство должно выполнить требования о запрете найма россиян до 1 августа

Такие сроки назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ведомстве напомнили, что США были включены в список недружественных стран и теперь им запрещено иметь в своем штате сотрудников из числа тех, кто находится на территории России. Чехии, которая также оказалась в списке, можно нанимать не более девятнадцати россиян. В МИДе сказали, что вопрос о найме иностранцев закрыт окончательно.