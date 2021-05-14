Американское посольство должно выполнить требования о запрете найма россиян до 1 августа

Такие сроки назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ведомстве напомнили, что США были включены в список недружественных стран и теперь им запрещено иметь в своем штате сотрудников из числа тех, кто находится на территории России. Чехии, которая также оказалась в списке, можно нанимать не более девятнадцати россиян. В МИДе сказали, что вопрос о найме иностранцев закрыт окончательно.
2021-05-14T20:00:51+03:00
2021-05-14T20:00:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 14 мая 2021
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