Вопрос влияния России на ХАМАС обсуждается в МИД РФ – посол Израиля в России

Вопрос того, как может Россия повлиять на ХАМАС и другие палестинские группировки в целях прекращения огня, обсуждается в Министерстве иностранных дел РФ. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«У России есть какие-то отношения с различными палестинскими группировками. Повлиять на ХАМАС, прекратить обстрел Израиля, а не только, «чтобы все проявили сдержанность». Чтобы перестали стрелять по израильской территории», — сказал посол.

По словам А.Бен Цви, он ведет об этом консультации в МИД РФ. «Каждый день. Я в МИД был и с замминистра Михаилом Богдановым, и с замминистра Сергеем Вершининым. Я сегодня был в МИД — мы эти темы обсуждаем. По поводу каких-то предложений могу сказать, что такие разговоры ведутся. Это диалог. Не всегда мы согласны один и другим, но диалог идет, некоторые позитивные нотки есть», — заключил посол.