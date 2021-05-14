Израиль не имеет притязаний на территорию Сектора Газа – посол Израиля в России

Израиль не имеет притязаний на территорию Сектора Газа. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Это абсолютный фейк, этого не может быть. Израиль, если бы он хотел оставить территорию Газы себе, то он бы не отступил от территории Газы уже 15 лет назад. Это абсолютная глупость. У Израиля нет абсолютно претензий на какие-либо территории, находящиеся на территории Сектора Газа. Тот, кто это пишет, просто не понимает, о чем речь идет», — сказал он.

Израильско-палестинские отношения обострилась с начала недели после стычек в Иерусалиме, где по решению суда должны были выселить несколько десятков палестинских семей. С понедельника палестинские боевики из Сектора Газа обстреливают ракетами израильскую территорию. В ответ израильские военные наносят удары по объектам в Газе.

Сообщается, что в Секторе Газа погибло 100 человек. Израиль 13 мая сообщал о семи погибших со своей стороны.