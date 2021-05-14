В подмосковной школе прошел смотр строя и песни с игрушечными автоматами

Об этом пишет сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на одного из родителей. Подобное мероприятие, по данным издания, проводится ежегодно совместно с межрегиональным учебным центром ФСИН и организацией «Боевое братство». Директор элекстростальской школы в интервью газете РБК подтвердила, что у третьеклассников были игрушечные автоматы и отметила, что это был не парад. Впрочем, мероприятие посвятили Дню Победы.
2021-05-14T19:32:04+03:00
2021-05-14T19:32:04+03:00
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19:32, 14 мая 2021
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