В подмосковной школе прошел смотр строя и песни с игрушечными автоматами

Об этом пишет сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на одного из родителей. Подобное мероприятие, по данным издания, проводится ежегодно совместно с межрегиональным учебным центром ФСИН и организацией «Боевое братство». Директор элекстростальской школы в интервью газете РБК подтвердила, что у третьеклассников были игрушечные автоматы и отметила, что это был не парад. Впрочем, мероприятие посвятили Дню Победы.