Посол Израиля в РФ исключил превращение конфликта с Палестиной в полномасштабную войну с участием государств региона

Посол Израиля в России Александр Бен Цви исключил вероятность превращения конфликта с Палестиной в полномасштабную войну с участием государств региона. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я исключаю такую возможность. Какие участники из региона? Давайте подумаем, кто. Иордания? У нас с ними мирный договор. Египет? У нас мир. Ливан в такой ситуации находится внутренней, что у него нет правительства. Сирия? Ситуация с Сирией нам ясна. Со странами Персидского залива у нас вроде соглашение», — сказал он.

На вопрос о том, не повлияет ли конфликт в Секторе Газа на какие-либо соглашения, А.Бен Цви ответил отрицательно. «Нет, потому что эти страны точно понимают, почему это произошло. До сих пор нет абсолютно никаких проблем с этими странами», — заключил он.