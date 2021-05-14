Причина обострения отношений с Израилем лежит во внутриполитической ситуации в Палестине – посол Израиля в России

Причина обострения отношений с Израилем лежит во внутриполитической ситуации в Палестине. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Вся причина происхождения этого абсолютно не связана с Израилем, ее корни находятся во внутриполитическом палестинском разногласии, связанном с отменой выборов, на которых «Хамас» считал, что он победит, а этого не произошло. <...> Если они между собой не могут договориться, начинаются первым делом провокации, военные или политические, и тогда легче всего обвинять Израиль, Израиль виноват во всем», — сказал он.

Посол отметил, что Израиль не ведет никаких переговоров с «Хамасом». А Бен Цви также добавил, что не видит смысла в гуманитарном перемирии, которое предложили египетские дипломаты.

«Что такое гуманитарная пауза? Давайте не поcтреляем 5 часов, а потом вернемся и будем стрелять? Я считаю, что это глупость. Надо не забывать, что Сектор Газа с юга граничит с Египтом, не с нами. То есть, если хотят открыть эту границу и сделать какие-то гуманитарные шаги – граница открыта, мы ее не контролируем, вопрос нем к нам. (Египетские дипломаты) покинули Израиль, потому что там нечего предложить. Во-первых, надо остановить огонь, а потом можно смотреть какие-то другие шаги», — заключил он.

Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась с начала недели после стычек в Иерусалиме, где по решению суда должны были выселить несколько десятков палестинских семей. С понедельника палестинские боевики из Сектора Газа обстреливают ракетами израильскую территорию. В ответ израильские военные наносят удары по объектам в Газе.

Сообщается, что в Секторе Газа погибло 100 человек. Израиль 13 мая сообщал о семи погибших со своей стороны.