Гражданской войны в Израиле не будет – посол Израиля в России

Гражданской войны в Израиле не будет. Об этом заверил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Гражданской войны не будет. Я считаю, пик этих столкновений прошел. Он был очень неприятный. Смешанные города: Лод, Хайфа, Рамла – там, где жили евреи и арабы десятки лет без проблем, вдруг что-то произошло, вдруг что-то их зажгло. И это «вдруг» — это именно подстрекательство тех, кто хочет нагнетать эту атмосферу, которые опять же не согласны с выборами. В основном ХАМАС и так далее. Я думаю, что это пройдет», — сказал дипломат.

По словам А.Бен Цви, все началось «с разных арабских выступлений». «Действительно они громили квартиры, машины, поджигали. А потом была ответная реакция. Сейчас полиция старается предотвратить все: и тех, и тех. И те, и те – это ужас. Это просто глупо. И я надеюсь, что за несколько дней это все успокоится. Потому что нету выхода. Это города в центре страны, один из них возле аэропорта», — заключил посол.

Обострение палестино-израильского конфликта стало крупнейшим с 2014 года. Все началось после столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме. 7 мая на Храмовой горе тысячи мусульман собрались на пятничную молитву (последняя, в этом году она пришлась на Рамадан). Внезапно произошли стычки мусульман с израильскими силами безопасности. В итоге пограничная полиция Израиля заблокировала Дамасские ворота в мусульманском квартале Старого Иерусалима. СМИ сообщали, что поводом для беспорядков стало рассмотрение израильским судом вопроса о выселении нескольких палестинских семей из их домов.