Израиль прекратит огонь, как только Сектор Газа перестанет обстреливать гражданское население страны – посол

Израиль прекратит огонь, как только Сектор Газа перестанет обстреливать гражданское население страны. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Международная реакция призывает к сдержанности. Я замечательно отношусь к этой идее – если кто-то начинает по нам стрелять, если он прекратит стрелять, будет сдержанность. Не мы же начали стрелять. Мы сегодня говорим, 1600 ракет было выпущено по территории Израиля против абсолютно гражданского населения. Перестанут стрелять эти ракеты – все успокоится», — сказал он.

Посол отметил, что израильские военные стреляют в те точки, откуда был произведен запуск ракет противника.

«Он (ответный огонь – ЭМ) абсолютно разборчивый. Стреляют именно в те цели, откуда ведется запуск этих ракет. То, что эти ракеты прячут возле мечетей, школ, больниц, жилых кварталов – это пользоваться своим же населением как живым щитом. Откуда стреляют эти ракеты, было показано на любом канале телевидения, это можно посмотреть. Их стреляют из жилых районов, и тот, кто стреляет оттуда, он понимает, что будет ответный удар, чтобы просто предотвратить следующий запуск ракет. Если ты ставишь это во дворе школы, абсолютно точно понимаешь, что дальше произойдет. Иногда именно этого и хотят», — заключил он.