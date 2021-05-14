Петербуржец обратился в ЕСПЧ, так как требует большей компенсации за незаконное задержание

Ранее в России он получил пятьдесят тысяч рублей от МВД.

Житель Петербурга Евгений Прокопенко считает, что сотрудники органов нарушили как минимум три статьи Конвенции о правах человека. Как рассказал порталу Знак точка ком его защитник Александр Передрук, это статьи о свободе собраний, свободе выражения мнения и праве на свободу и личную неприкосновенность. Сам инцидент случился осенью три года назад. Прокопенко пришёл на несогласованный с властями «народный сход» в Петербурге. В центре города собрались горожане и активисты, которые выражали поддержку фигурантам дела «Сети», которая признана в России террористической организацией и запрещена, и дела «Нового величия». Когда петербуржец стал снимать акцию на мобильный телефон, полицейские схватили его и без объяснения причин увели в служебный автобус. После его доставили в отдел, из которого только спустя два дня направили в суд. Прокопенко признали виновным в нарушении правил организации митингов и присудили штраф в двадцать тысяч рублей. Сторона защиты горожанина успешно обжаловала это решение, а после пошла в суд с иском о присуждении компенсации за незаконное задержание. Позже ему присудили пятьдесят тысяч рублей.

Фигуранты дел «Сети» и «Нового Величия» заявляли о пытках со стороны силовиков. Официально следствие факт пыток не подтвердило.