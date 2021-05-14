Ряд бывших активистов штабов Алексея Навального покинули Россию, опасаясь уголовных дел

Стало известно о нескольких таких случаях в северо-западных регионах страны.

Одним из тех, кто покинул страну, стал архангельский активист так называемого «Бессрочного протеста» и волонтер местного штаба Навального Дмитрий Батуро. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», он эмигрировал в Польшу. По словам Батуро, он боится уголовного преследования по «санитарному делу» и «дадинской статье» из-за нескольких административных дел по январским акциям в поддержку политика Алексея Навального. Уехала и бывший координатор калининградского штаба политика Мария Петухова. Как отмечается, Россию она покинула в мае. Петухова подтвердила эту информацию, но отказалась ее комментировать.

Некоторые активисты уезжают из страны, в том числе, на фоне требования прокуратуры признать штабы Навального экстремистской организацией. За рубеж, в частности, выехал политик Владимир Милов, сказавший, что будет заниматься международными связями команды Навального. В Грузию уехали Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов, правда, соратники политика отрицали, что речь идет об эмиграции.

Еще до требования прокуратуры о признании штабов Навального экстремистскими Россию покинули Леонид Волков и Иван Жданов.