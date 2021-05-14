Президент Армении попросил российского коллегу оказать помощь в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном

Никол Пашинян сказал, что написал письмо Владимиру Путину, запрашивая, в том числе, военную поддержку. В Ереване говорят о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуниснкой областей под предлогом уточнения границ. Действия Баку называют провокациями.