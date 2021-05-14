Банковские счета Радио Свобода в Москве заблокированы властями

Об этом сообщает издание на своем сайте. Судебные приставы вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО «РСЕ/РС». Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы. Судебные приставы сегодня провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они не препятствовали.

В этом году Роскомнадзор составил на «Радио Свобода», которое российские власти считают иностранным агентом, административных протоколов на общую сумму больше ста миллионов рублей. Поводом стало отсутствие в материалах маркировки иностранного агента. Позже часть штрафов удалось отменить через суд.