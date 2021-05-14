Израиль не планирует сухопутной операции в отношении Сектора Газа – посол Израиля в России

Израиль не планирует сухопутной операции в отношении Сектора Газа. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Нет никакой сухопутной операции. Такие разные слухи появились просто по плохой формулировке одного из пресс-людей в нашей армейской службе. Просто он там написал на английском «our air and ground forces» – «воздушные и сухопутные», и все подумали, что началась какая-то сухопутная акция. Она не началась, просто был артиллерийский обстрел, вот единственное, что получилось. <...> Если ничего не изменится, то есть не настанет какого-то ухудшения в ситуации – я не вижу причин (для сухопутной операции – ЭМ). Если это будет действительно уже невозможно выдержать, но пока что это не та ситуация.

Если ты можешь решить этот вопрос по-другому… Мы пока что это решаем по-другому, без сухопутной операции», — сказал он.

По словам посла, главной задачей Израиля на данный момент является обеспечение безопасности израильских граждан.

«Предотвратить следующие ракетные удары со стороны Газы по израильской территории. По нашим городам, по нашим школам, нашим детским садам, по нашему аэропорту. Это наша главная задача – обеспечить безопасность граждан Израиля. Это можно сделать тогда, когда вся инфраструктура этих ракетных залпов будет уничтожена», — заключил он.

Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась с начала недели после стычек в Иерусалиме, где по решению суда должны были выселить несколько десятков палестинских семей. С понедельника палестинские боевики из Сектора Газа обстреливают ракетами израильскую территорию. В ответ израильские военные наносят удары по объектам в Газе.

Сообщается, что в Секторе Газа погибло 100 человек. Израиль 13 мая сообщал о семи погибших со своей стороны.