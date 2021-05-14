Израиль не надеется на Совет безопасности ООН в вопросе урегулирования конфликта с Палестиной – посол Израиля в РФ

Израиль не надеется на Совет безопасности ООН в вопросе урегулирования конфликта с Палестиной. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Израиля в России Александр Бен Цви.

На вопрос о том, какие надежды у Израиля на заседание Совета безопасности ООН 16 мая, дипломат ответил: «Никаких».

«Что может произойти там, мы не знаем. Будет заседание Совбеза, будет принята какая-то резолюция, что все должны себя вести спокойно. Окей. И кто это скажет ХАМАСу: «Перестаньте стрелять»? Кто-то должен сказать. Не мы», — подчеркнул А.Бен Цви.

С точки зрения посла, вряд ли кто-то сможет повлиять на Палестину в вопросе прекращения огня. «Если кто-то умеет, если Россия умеет повлиять на ХАМАС, чтобы он перестал обстреливать Израиль ракетами – это важно. Но будет ли этот результат? Нет. Я скажу: результатом будет новое давление на Израиль – нас призовут проявлять сдержанность. А одностороннюю сдержанность очень тяжело проявлять. Хотя есть причина на это, то мы это делаем», — отметил А.Бен Цви.

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта в воскресенье, 16 мая.