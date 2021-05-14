Москвичи получили возможность привиться вакциной «ЭпиВакКорона»

Препарат появился во всех пунктах вакцинации, расположенных в городских поликлиниках, — сказала агентству Интерфакс заместитель мэра Анастасия Ракова. До сегодняшнего дня жителям города была доступна только вакцина «Спутник». Ракова напомнила, что записаться на прививку можно в один из ста пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате. «ЭпиВакКорону» разработал новосибирский научный центр «Вектор». Создатели говорят о 94%-ой эффективности вакцины.

