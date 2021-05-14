Греция отменила ограничения на въезд российских туристов

Ранее действовала квота, согласно которой страна могла принять не более четырех тысяч человек в неделю. Путешественникам не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Соответствующее решение опубликовано в официальной правительственной газете. Россия включена в список из двух десятков стран, граждане которых могут въезжать в страну любым транспортом. До этого им разрешалось использовать исключительно авиасообщение.