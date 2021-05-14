В Ямало-Ненецком автономном округе перезапустили трубопровод, где произошла утечка нефти

Участок разлива локализован, специалисты убирают территорию. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на «Газпром-нефть». Как утверждается, угрозы водоемам и лесу нет. В компании также уточнили информацию о масштабах утечки. По ее данным, речь идет о примерно 850 литрах жидкости.