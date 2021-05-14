США и Чехия вошли в утвержденный кабмином РФ перечень недружественных стран

Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.



«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц >», — говорится в распоряжении.



В отношении США и Чехии будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США — ни одного.



Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее призвала иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела России. По ее словам, им лучше заняться урегулированием проблем в своих странах. Захарова также отмечала, что власти иностранных государств всеми способами пытаются отвлечь свое население от колоссальных внутренних проблем.



В дипмиссиях Соединенных Штатов в России, как писала газета «Коммерсантъ», работают почти полтысячи человек. Сколько из них россиян – неизвестно, но речь, вероятно, идет о десятках сотрудников. О запрете на наем иностранных сотрудников в посольства США Россия объявила на фоне охлаждения двусторонних отношений. В апреле стороны решили выслать по 10 дипломатов.



