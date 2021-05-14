Член Совета Федерации Олег Королев, которого обвинили в пьяной езде, назвал причину своих странных маневров на дороге

Телеграм-канал Мэш продемонстрировал видео с регистратора другого автомобиля на котором виден Лексус бывшего губернатора, а ныне сенатора, едущий на спущенных колесах, беспорядочно меняющий меняет полосы движения, периодически выезжая на встречную. Позже машину нашли со следами столкновения. Королев якобы даже сбил дорожный знак. Он поспешил поспешил объясниться — по его словам, у него случился сердечный приступ за рулем.

Телеграм канал База приводит факты, которые противоречат его рассказу. На самом работники полиции составили деле на бывшего главу региона административный протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование, а признаки алкогольного опьянения у него были налицо. Официальной реакции правоохранительных органов пока не последовало.

Олег Королев руководил Липецкой областью 20 лет. В 2018 году он досрочно ушел в отставку, принятую Президентом Путиным.