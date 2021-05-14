Аэропорт Бен Гурион открыт несмотря на обстрелы израильской территории — посол

Аэропорт Бен Гурион открыт несмотря на обстрелы израильской территории. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Это меняется с каждой минутой, если кто-то начинает стрелять ракетами по этой зоне… Но я скажу, что аэропорт не закрыт. Есть рейсы, которые отменяются, но сам аэропорт во время выстрела ракет был, может, на час закрыт. Но сейчас этого не существует, аэропорт открыт», — сказал он.

Посол Израиля отметил, что в страну по-прежнему осуществляются международные рейсы.

«Не все рейсы отменены. Сегодня был рейс нашей авиакомпании «Эль Аль», который вылетел из Москвы по плану в 11.30 утра. Некоторые авиакомпании просто отменили на всякий случай рейсы. И то, это пока что отменили до 17 числа, это не то, что сейчас на три месяца ничего не будет — нет, пока что до понедельника, а там посмотрим по ситуации. Это не блокада какая-то. Единственная проблема была с рейсом «Аэрофлота», наш министр по вопросам Иерусалима должен был улететь ночью рейсом «Аэрофлота», который был отменен, и он просто пересел на рейс «Эль Аля» на несколько часов позже улетел. Я не слышал пока что никаких, по крайней мере с нашей стороны, каких-то израильтян, которые находятся здесь и срочно хотят прилететь в Израиль», — заключил он.

Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась с начала недели после стычек в Иерусалиме, где по решению суда должны были выселить несколько десятков палестинских семей. С понедельника палестинские боевики из Сектора Газа обстреливают ракетами израильскую территорию. В ответ израильские военные наносят удары по объектам в Газе.

Сообщается, что в Секторе Газа погибло 100 человек. Израиль 13 мая сообщал о семи погибших со своей стороны.