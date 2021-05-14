Российские музыканты требуют от властей прекратить отмену концертов по политическим причинам

Петиция размещена от имени «Новой газеты». Ее подписали, в частности, Алексей Кортнев, Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело».

Андрей Меньшиков, который известен как рэпер Лигалайз, в нашем эфире сказал, что музыкантов преследуют за гражданскую позицию. Андрей Меньшиков сказал, что также подпишет эту петицию.

Музыкант Вася Обломов в эфире «Эха Москвы» рассказал, что организаторы концертов обычно не объясняют истинных причин отказа в проведении выступления. Были случаи, когда музыкантов просто вычеркивали из программы фестивалей, ссылаясь на распоряжения сверху, добавил Вася Обломов.