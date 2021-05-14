СМИ: В столичном метрополитене уволили сотрудников после утечки базы участников акции в поддержку Навального

В столичном метрополитене, по данным СМИ, уволили несколько десятков сотрудников после утечки базы участников акции в поддержку политика Алексея Навального.

Только после апрельской акции протеста своего рабочего места лишились около 40 человек, пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на заместителя председателя независимого профсоюза организации. По данным Василия Шелякова, официальную причину расторжения договора работникам не называют, но предлагают уйти по собственному желанию, в противном случае угрожают уволить по статье. При этом ранее к ним претензий со стороны работодателя не было.

Эту информацию в интервью «Дождю» подтвердил бывший сотрудник метрополитена Сергей Полянцев.

В свою очередь депутат Мосгордумы Михаил Тимонов рассказал «Эху Москвы», что намерен начать проверку по факту увольнения работников общественного транспорта из-за их политических убеждений.

Наш корреспондент сегодня также побывала в столичной подземке и поинтересовалась у сотрудников, знают ли они о подробных случаях увольнения. Все они подчеркивали, что ни им, ни их знакомым подобных претензий работодатель не предъявлял. Более того, перед акциями в поддержку политика Алексея Навального, которые проходили зимой и весной, никакого инструктажа об участии или неучастии в мероприятии не было. Некоторые опрошенные сотрудники даже предположили, что информация может быть фейковой.

Руководство метрополитена ситуацию не комментировало.