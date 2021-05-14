Президент России Владимир Путин заявил, что Запад поддерживает начавшуюся на Украине зачистку политического поля. Путин отметил, что поскольку Украину превращают в антироссийскую площадку, это требует особого внимания России с точки зрения обеспечения безопасности.

Владимир Путин также заявил, что Россию волнует и палестино-израильский конфликт.

Турция уже пообещала поддержать палестинцев так же, как ранее Азербайджан в Карабахе. Об этом сегодня заявил президент страны Тайип Эрдоган. Что касается ситуации непосредственно на месте событий, то сирена и воздушная тревога вновь звучат на юге Израиля. Движение ХАМАС объявило о запуске ракет в направлении израильского города Беэр-Шева. На другом конце страны израильские танки стреляли в сторону боевиков, перешедших границу с Ливаном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит, что страна ведет войну на два фронта. Перевод телеканала РБК.

Впрочем, полномасштабной войны между Израилем и Палестиной не будет. Такую уверенность выразил сегодня посол Израиля в России Александр Бен Цви. В интервью нашей радиостанции он рассказал, что делается для эвакуации тех, кто хочет в эти дни уехать из Израиля, например, в Россию.