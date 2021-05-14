Положение к закону о просветительской деятельности, вызвавшее негативную общественную реакцию, отправили на доработку

Об этом сообщает Минобрнауки. При этом там сослались на слушания в Общественной палате, которые прошли еще 29 апреля. Якобы именно там и было принято решение о доработке проекта. Напомню, после его публикации на портале правовых документов, проект получил более 25 тысяч негативных оценок и сотню отзывов. Такое на этом государственном ресурсе произошло едва ли не впервые.

Заведующий лабораторией МФТИ, один из активных противников подобного регламентирования просветительской деятельности, Михаил Бурцев приветствует решение доработать проект и предлагает совместное обсуждение авторами и критиками.

Напомним, правительственное постановление должно регламентировать применение так называемого закона о просветительской деятельности, то есть поправок к закону об образовании, принятых Госдумой и подписанных президентом. Они должны вступить в силу с 1 июня.