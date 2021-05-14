Рост заболеваемости коронавирусом пока не станет поводом для ужесточения ограничений в России

Об этом Интерфаксу сообщили два источника в российских властных структурах. Сегодня впервые с марта суточный прирост числа новых заболевших, по официальным данным, превысил 9400 случаев. Москва по этому показателю откатилась к концу января – 3818 заболевших.

Власти Москвы оценивают ситуацию с коронавирусом в столице как напряженную, — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Независимый демограф Алексей Ракша в нашем эфире сказал, что госпитализация и избыточная смертность из-за распространения коронавируса с началом туристического сезона в России увеличатся. По оценкам Алексея Ракши, в России уже переболели около трети населения.