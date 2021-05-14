В Ямало-Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов

Утечка произошла из внутрипромыслового нефтепровода – как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, подземную магистраль диаметром больше 20 сантиметров, прорвало. НА землю вытекло 3 тысячи кубометров нефти. НА аварийном участке перекрыли задвижки. В МЧС заверяют, что разлив не угрожает окружающим водоемам. На месте работают аварийные службы. Обстоятельства ЧП уточняются.
2021-05-14T17:31:58+03:00
2021-05-14T17:31:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2838104-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 14 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…