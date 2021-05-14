В Ямало-Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов

Утечка произошла из внутрипромыслового нефтепровода – как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, подземную магистраль диаметром больше 20 сантиметров, прорвало. НА землю вытекло 3 тысячи кубометров нефти. НА аварийном участке перекрыли задвижки. В МЧС заверяют, что разлив не угрожает окружающим водоемам. На месте работают аварийные службы. Обстоятельства ЧП уточняются.