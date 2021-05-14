Интернет-издание VTimes заявило, что не является СМИ

Оно направило запрос в министерство юстиции. Сегодня издание было внесено в реестр СМИ-иноагентов. По данным ведомства, администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io» является юридическое лицо, зарегистрированное в Нидерландах.

VTimes было создано в конце июля прошлого года журналистами газеты «Ведомости», которые ушли из издания в знак протеста пройти новой редакционной политики. Ранее команда VTimes сообщала, что основным источником ее финансирования будут пожертвования читателей. Ежемесячно изданию было необходимо порядка 7 миллионов рублей.