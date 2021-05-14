Союз журналистов выступает против ограничений для СМИ вне зависимости от источника их финансирования. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Союз журналистов против любых ограничений, которые могут быть наложены на средства массовой информации, как на российские за рубежом, так и на иностранные у нас. Тем не менее, это происходит, и не всегда понятно, по каким критериям. Это не было понятно, как с «Медузой»*, так и с «VTimes». Может быть, какой-то материал, нарушения в тексте или фейк-ньюс. Если издание попадает в этот список, с большой вероятностью покинуть этот список уже не получится», — сказал он.

Министерство юстиции внесло издание «VTimes» в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Издание «VTimes» основали летом прошлого года бывшие сотрудники газеты «Ведомости», которые ушли из нее после назначения на пост главного редактора Андрея Шмарова.

* Власти РФ считают издание иностранным агентом.