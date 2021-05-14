Генпрокурор Чехии уходит в отставку, об этом со ссылкой на вице-премьера страны сообщает агентство ТАСС. Он покинет пост 30 июня.

Ранее глава надзорного ведомства Павел Земан говорил, что уголовное дело, возбужденное из-за взрывов на военном складе в 2014 году, могут приостановить. Он допускал, что это произойдет, если следователям не удастся допросить подозреваемых граждан России, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву в середине апреля. За этим последовала высылка российских дипломатов и ответ со стороны Москвы.

