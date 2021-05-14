Мэр Москвы назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в городе

По словам Сергея Собянина, прирост заразившихся не критичный, хотя сам уровень заболевания достаточно большой. Число привитых москвичей он оценил примерно в миллион триста тысяч человек.

За последние сутки прирост увеличился сразу больше, чем на треть. Сегодня в городе было зафиксировано максимальное число новых инфицированных с середины января – больше 3800 человек. Специалисты считают, что это может быть связано с майскими праздниками.

Независимый демограф Алексей Ракша в нашем эфире сказал, что госпитализация и избыточная смертность из-за распространения коронавирусной инфекции с началом туристического сезона в России увеличатся.

«К нам постепенно попадают из-за границы новые штаммы. Британский уже вовсю у нас распространяется. Индийский тоже неизбежно будет распространяться. Эти штаммы более агрессивные не в плане влияния на здоровье, а в плане скорости распространения. То есть ими проще заразиться. Из-за числа заразившихся ситуация может ухудшиться, потому что эти штаммы будут вытеснять традиционные российские штаммы. Таким образом, порог коллективного иммунитета может отодвигаться», — сказал Ракша.

Если при старых штаммах нужно было обеспечить иммунизацию примерно 60-70% населения, то новые штаммы могут поднять эту планку примерно на 10%», считает Ракша.