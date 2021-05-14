Роскомнадзор заблокировал популярный сайт о мобильных устройствах и технологиях 4PDA

Это произошло по жалобе телеканала «Матч ТВ».

Спортивный вещатель счел, что 4PDA нарушал авторские права. Как говорится в решении Мосгорсуда, на сайте размещались передачи одного из каналов холдинга «Матч» — «Футбол 1». В администрации портала, посвященного компьютерной технике, как передает телеканал «Дождь», подтвердили, что именно размещение публикаций на форуме с видеоконтентом телеканала «Футбол 1» стало причиной иска. Однако представители 4PDA отметили, что ответчиком по делу выступала компания Cloudflare, которая предоставляет хостинговые услуги, а не сам сайт. Из-за этого для владельцев портала решение о блокировке стало неожиданностью. Сам форум переехал на другой адрес с похожим названием, но другим доменом.

Портал 4PDA работает в России с 2005 года, по его данным, в месяц сайт посещают 12 млн уникальных посетителей.