Сотрудники московского метро подтвердили информацию об увольнении из-за утечки базы данных сторонников Навального

Сотрудники московского метрополитена подтвердили информацию о массовом увольнении из-за утечки базы данных сторонников Алексея Навального. В интервью телеканалу «Дождь» больше 30 человек сказали, что их попросили уволиться по соглашению сторон.

Один из бывших сотрудников подземки Сергей Полянцев сказал, что истинную причину ему узнать так и не удалось. Полянцев добавил, что поддерживает Навального и однажды был на акции протеста.

Сайт для сбора заявок желающих выйти на митинг в поддержку оппозиционера его соратники запустили еще в марте. Позже стало известно, что электронные адреса тех, кто зарегистрировался на сайте, попали в открытый доступ.