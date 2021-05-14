Внесение VTimes с реестр СМИ-иноагентов является попыткой ограничить доступ к независимой информации – политолог

Внесение VTimes с реестр СМИ-иноагентов является попыткой ограничить доступ к независимой информации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Все жестче информационная блокада, потому что слишком нехороши дела у нас в экономике, соответственно, чем меньше об этом говорят, тем лучше, чем меньше независимых СМИ, тем власти себя чувствуют спокойнее. Вторая тенденция – это демонстративное сведение счетов. Это отпочковавшаяся от проправительственных изданий самостоятельная структуру, которая ушла в независимое плавание. Конечно, надо показательно наказать, чтобы другим неповадно было», — сказал он.

Д.Орешкин также отметил, что в России сужаются возможности для работы независимых журналистов.

«Мы будем видеть все меньше независимых СМИ, которые будут душить административным образом, присваивая им статус иноагента, соответственно, лишая их рекламной подписки. Не создавать дополнительные ниши для журналистов, которые не хотят работать на официоз, чтобы им было просто негде работать», — заключил он.

Министерство юстиции внесло издание «VTimes в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Издание «VTimes» создали летом прошлого года бывшие сотрудники газеты «Ведомости», которые ушли из нее после назначения на пост главного редактора Андрея Шмарова.