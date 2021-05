Организаторы отметили, что, как и в 2020, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести мероприятие заявленного уровня просто невозможно. Регулярное авиасообщение не налажено, музыканты не могут получить визы.

Планируется, что в 2022 году фестиваль пройдет в течение трех уикендов. Уже заявлены выступления музыкальных групп My Chemical Romance, Gorillaz, Deftones и The Killers. Согласовываются даты новых выступлений Slipknot и The Offspring.