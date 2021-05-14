Транспортная прокуратура начала проверку Владивостокского морского порта

Как следует из сообщения надзорного ведомства, поводом стало возможное нарушение природоохранного законодательства. Ранее местные жители жаловались на то, что порт продолжает заниматься перевалкой угля в черте города. В петиции на сайте Change.org говорится, что в квартирах от сажи черные подоконники и окна, а также оставленное на балконах белье. Утверждается, что заболеваемость по аллергиям и органам дыхания во Владивостоке бьет все рекорды.

В марте прокуратура уже находила нарушения в этой области. Порт и ответственное должностное лицо привлекали к ответственности в виде штрафов на общую сумму больше 300 тысяч рублей.

