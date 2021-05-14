Проект постановления, регулирующий просветительскую деятельность, отправили на доработку

В пресс-службе Министерства образования и науки агентству «Интерфакс» объяснили, что по поводу документа «поступает множество запросов и предложений».

Против поправок, которые предполагают усиление контроля со стороны государства, выступали представители научного сообщества и популяризаторы науки. Несмотря на это закон одобрили обе палаты парламента, а в апреле его подписал президент. В том же месяце правительство опубликовало проект постановления, регламентирующий просветительскую деятельность, который вызвал столь же бурные обсуждения.