Палестинское движение ХАМАС снова заявило об обстреле израильской территории

Ракеты запустили в направлении города Беэр-Шева, — передает палестинская радиостанция «Сауд аль-Акса». Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа продолжается с понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками в Восточном Иерусалиме. По данным Минздрава прибрежного анклава, жертвами израильских ударов стали больше 120 человек. В результате атак со стороны палестинцев погибли не менее девяти израильтян.